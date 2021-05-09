Україна отримала третю партію китайської вакцини Sinovac — ще 500 тисяч доз

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У неділю, 9 травня, Україна отримала ще 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Літак із препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль». Загалом контракт на 1,9 млн цієї вакцини, із яких 1,215 млн Україна вже отримала (25 березня — 215 тисяч доз, 30 квітня — 500 тисяч, 9 травня — 500 тисяч).

Вводити цей препарат потрібно двома дозами. На третьому етапі випробувань вакцина показала ефективність у 50,38% і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Головні переваги цієї вакцини — не потребує особливих умов для зберігання та порівняно недорога. За 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.