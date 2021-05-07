Amnesty International з вибаченнями повернула Навальному статус вʼязня сумління
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Пресслужба Московського міськсуду
Правозахисна організація Amnesty International повторно присвоїла російському опозиціонеру Олексію Навальному статус вʼязня сумління.
Про це йдеться в заяві на сайті організації.
«Підтверджуючи статус Навального як вʼязня сумління, ми не підтримуємо його політичну програму, але наголошуємо, що російська влада повинна визнати та дотримуватися його прав, включно з доступом до незалежної медичної допомоги», — зазначено в повідомленні.
Організація пояснила, що в лютому ухвалила рішення припинити використання терміну «вʼязень сумління» стосовно Навального через дискримінаційні заяви, які він зробив у 2007 і 2008 роках і які могли бути пропагандою ненависті.
«Amnesty International ухвалила неправильне рішення, що піддало сумніву наші наміри та мотиви, і перепрошує за негативний вплив, який це мало особисто на Олексія Навального, а також на активістів в Росії та в усьому світі», — йдеться в заяві.
В Amnesty International закликали до кампанії за негайне і беззастережне звільнення Навального з вʼязниці, а також за його негайний доступ до незалежної експертної медичної допомоги.
- 2 лютого 2021 року суд виніс Навальному вирок у справі «Ів Роше». У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений. Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і що ним можна «лякати дітей». 23 квітня Навальний заявив, що припиняє голодувати.