Amnesty International з вибаченнями повернула Навальному статус вʼязня сумління

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Пресслужба Московського міськсуду

Правозахисна організація Amnesty International повторно присвоїла російському опозиціонеру Олексію Навальному статус вʼязня сумління.

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

«Підтверджуючи статус Навального як вʼязня сумління, ми не підтримуємо його політичну програму, але наголошуємо, що російська влада повинна визнати та дотримуватися його прав, включно з доступом до незалежної медичної допомоги», — зазначено в повідомленні.

Організація пояснила, що в лютому ухвалила рішення припинити використання терміну «вʼязень сумління» стосовно Навального через дискримінаційні заяви, які він зробив у 2007 і 2008 роках і які могли бути пропагандою ненависті.

«Amnesty International ухвалила неправильне рішення, що піддало сумніву наші наміри та мотиви, і перепрошує за негативний вплив, який це мало особисто на Олексія Навального, а також на активістів в Росії та в усьому світі», — йдеться в заяві.

В Amnesty International закликали до кампанії за негайне і беззастережне звільнення Навального з вʼязниці, а також за його негайний доступ до незалежної експертної медичної допомоги.