Уряд вже виплатив 600 млн грн «карантинної» допомоги ФОПам та найманим працівникам

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Уряд станом на 6 травня виплатив 600 мільйонів гривень державної допомоги 75 тисячам найманих працівників та підприємцям, які не працювали через карантини у регіонах «червоної» зони.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Зокрема, 380 млн грн перерахували на допомогу найманим працівникам, а 220 млн грн — ФОПам.

Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил «червоної» зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник працюють. Якщо цей регіон було віднесено до «червоної» зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися по допомогу через портал або застосунок «Дія» до 19 травня. На сьогодні уряд отримав понад 320 тисяч таких заявок.

Нагадаємо, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» зони.