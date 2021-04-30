У Росії штаби Навального внесли у список екстремістів і терористів

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Пресслужба Московського міськсуду

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (Росфінмоніторинг) включила штаби ув’язненого опозиціонера Олексія Навального до переліку організацій, причетних до тероризму й екстремізму.

На сайті відомства в розділі «російські юридичні особи» під номером 461 вказаний «Громадський рух «Штаби Навального».

Але, як зазначає Meduza, раніше глава мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков наголошував, що не існує такої організації, як «Громадський рух «Штаби Навального».

Росфінмоніторинг вніс штаби до переліку, навіть не дочекавшись рішення суду. У середині квітня прокуратура Москви вимагала визнати екстремістськими організаціями штаби Навального і два фонди політика — «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян». 26 квітня прокурор у позасудовому порядку припинив діяльність ФБК і штабів Навального до рішення за позовом про екстремізм. У рішенні прокуратури теж фігурував «Громадський рух «Штаби Навального».

Після цього соратник Навального Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів Навального в Росії. Він пояснив, що робота штабів «у нинішньому вигляді є неможливою».