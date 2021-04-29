Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Мʼянми

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Європейський Союз вирішив продовжити на рік санкції проти Мʼянми, які ввели, зокрема, проти осіб, які відповідальні за військовий переворот у країні. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи у звʼязку з ситуацією в Мʼянмі на один рік — до 30 квітня 2022 року. Продовження санкцій охоплює цілеспрямовані обмежувальні заходи відносно осіб, безпосередньо причетних до військового перевороту в лютому 2021 року і подальшого насильства щодо мирних протестувальників , а також осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, вчинені щодо населення рохінджа та інших етнічних меншин», — йдеться у заяві ЄС.

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Санкції спрямовані проти високопосадовців Збройних сил Мʼянми і прикордонної поліції, а також цивільних членів Державної адміністративної ради та голови виборчої комісії. Крім того, вони поширюються на дві організації, які контролюють Збройні сили Мʼянми.

Режим санкцій також включає ембарго на зброю та обладнання, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, заборону на експорт товарів подвійного призначення для використання військовими і прикордонною поліцією. Санкції також забороняють надання військової підготовки Збройних сил Мʼянми і військове співробітництво з ними.

Останній раз Європейський Союз розширив санкції проти Мʼянми 19 квітня 2021 року. Тоді були введені заходи щодо ще десяти військових, що прийшли до влади в Мʼянмі.