Прокуратура Болгарії підозрює шістьох росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю. Її мали постачати в Україну

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Policie ČR

Прокуратура Болгарії розслідує можливу причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в період з 2011 року.

Про це заявила прессекретар генпрокурора Сійка Мілева, повідомляє видання Novini.bg.

Правоохоронці також перевіряють зв’язок між цими вибухами і вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році.

Мілева зазначила, що точну причину вибухів встановити не вдалося. У всіх чотирьох випадках їм передували пожежі.

Але, за її словами, існує припущення, що метою вибухів у Болгарії у 2011, 2015 і 2020 роках було озброєння, яке належало місцевому бізнесмену Омеляну Ґебреву, якого двічі намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок», імовірно, співробітники російських спецслужб. Зброю зі складів повинні були експортувати в Україну та Грузію.

Речниця генпрокурора заявила, що дані розслідування дозволяють припустити взаємозвʼязок між вибухами в Болгарії, спробою отруїти трьох болгарських громадян і вибухами в інших країнах.

У відомстві також встановили, що шість громадян Росії щоразу перебували в Болгарії приблизно у дні вибухів і спроб замаху на Ґебрева. Імена росіян не розкривають. Але вважають, що їхньою метою було зупинити поставки зброї в Україну і Грузію.