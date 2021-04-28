Росія оголосила про видворення дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії

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Nikita Dezhurny / Flickr

Росія вирішила видворити трьох дипломатів Словаччини, двох співробітників посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ РФ 28 квітня.

«Главам дипмісій заявлений рішучий протест у звʼязку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств у цих балтійських державах. Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс відносно нашої країни, прикриваючись у цьому випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії», — заявили в МЗС.

Окрім цього, у міністерстві уточнили, що оголосили персонами нон ґрата співробітників посольства Словаччини в Москві у відповідь на такі ж дії Братислави. У Росії назвали звинувачення російських дипломатів у протиправній діяльності «абсурдним і надуманим».

Як зазначається, співробітники посольств Литви, Латвії, Естонії та Словаччини мають залишити територію Росії в семиденний термін.