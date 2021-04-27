У Данії ще одне російське судно почало прокладати труби для «Північного потоку — 2». Будівництво газопроводу завершено на 94%

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У водах Данії до прокладання труб газопроводу «Північний потік – 2» долучилося ще одне російське судно — «Академік Черський».

Про це повідомляє РБК, посилаючись на пресслужбу оператора будівництва, компанію Nord Stream 2 AG.

«Академік Черський» приступив до робіт 27 квітня. До цього роботи проводило російське судно «Фортуна», яке відновило прокладання труб у січні 2021 року — після понад річної перерви. Будівництво зупинялось у грудні 2019 року через санкції США.

Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».

Віцепремʼєр Росії Олександр Новак 23 квітня заявив, що «Північний потік — 2» «повинні добудувати у 2021 році».