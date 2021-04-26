Глава МВС Чехії спростовував слова президента Земана про «дві версії» вибуху складу боєприпасів — розглядають тільки причетність Росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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PES Communications / Flickr
Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек спростував слова президента країни Мілоша Земана про те, що слідство вивчає дві версії вибуху на складах боєприпасів в селищі Врбетіце — насправді розглядають тільки факт причетності спецслужб Росії.
Про це повідомляє видання Novinky.
«Наскільки мені відомо, у справі є лише одна версія. Докази настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було», — заявив Гамачек.
Зазначимо, що 25 квітня президент Земан вперше прокоментував дані про причетність Росії до вибухів на складах: «Працюють над двома слідчими версіями. Перша, оригінальна — що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами. І друга — це була операція іноземних спецслужб».
Він зазначив, що, згідно з даними розвідки, немає доказів, що двоє російських агентів були поблизу Врбетіце під час вибухів. Але Земан не вважає звинувачення несерйозними. Президент Чехії додав, що якщо роль Росії підтвердиться, то вона має понести за це відповідальність. Він підкреслив, що підтримує рішення уряду про висилку 18 російських дипломатів.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов.
- Як наслідок, Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу надійшла відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Чеське видання Respekt писало, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України.