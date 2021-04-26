Глава МВС Чехії спростовував слова президента Земана про «дві версії» вибуху складу боєприпасів — розглядають тільки причетність Росії

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Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек спростував слова президента країни Мілоша Земана про те, що слідство вивчає дві версії вибуху на складах боєприпасів в селищі Врбетіце — насправді розглядають тільки факт причетності спецслужб Росії.

Про це повідомляє видання Novinky.

«Наскільки мені відомо, у справі є лише одна версія. Докази настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було», — заявив Гамачек.

Зазначимо, що 25 квітня президент Земан вперше прокоментував дані про причетність Росії до вибухів на складах: «Працюють над двома слідчими версіями. Перша, оригінальна — що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами. І друга — це була операція іноземних спецслужб».

Він зазначив, що, згідно з даними розвідки, немає доказів, що двоє російських агентів були поблизу Врбетіце під час вибухів. Але Земан не вважає звинувачення несерйозними. Президент Чехії додав, що якщо роль Росії підтвердиться, то вона має понести за це відповідальність. Він підкреслив, що підтримує рішення уряду про висилку 18 російських дипломатів.