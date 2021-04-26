Притула заявив про амбіції очолити партію «Голос»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia / Taras Bezpalyi
Шоумен Сергій Притула повідомив, що хоче стати новим очільником партії «Голос». Відповідне рішення мають ухвалити на з’їзді.
Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».
Він підкреслив, що бачить себе керівником партії і йому це подобається. За його словами, для цього потрібно провести з’їзд партії, аби підняти питання зміни керівництва.
Притула вважає, що такий вдасться провести «набагато раніше» літа або осені.
«Але знову ж таки це залежить від доброї волі чинного керівництва партії, була заява, що керівництво не проти цього зʼїзду, однак конкретна дата не була названа. Ми спробуємо прискорити цей процес», — зазначив він.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- У розпорядженні «Бабеля» також опинилася заява регіональних осередків «Голосу», в якій вони вимагають скликати зʼїзд політсили через тиск, який керівництво чинить на групу депутатів.
- Сама глава партії Кіра Рудик заявила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.