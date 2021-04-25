«Є дві версії»: президент Чехії вперше прокоментував дані про причетність Росії до вибухів на складах
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що про причетність російських спецслужб до вибухів на складах зі зброєю у місті Врбетіце 2014 року можна буде стверджувати після завершення розслідування. Він зазначив, що є ще одна версія — неналежне поводження з боєприпасами.
Про це пише IDNES.
«Працюють над двома слідчими версіями. Перша, оригінальна, — що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами. І друга — це була операція іноземних спецслужб», — заявив Земан.
За його словами, жодна країна не може допустити, аби на її території влаштовували диверсії іноземні громадяни. Він зазначив, що, згідно з даними розвідки, немає доказів, що двоє російських агентів були поблизу Врбетіце під час вибухів. Але Земан не вважає звинувачення несерйозними.
«Було б нерозважливо враховувати лише оригінальну версію слідства або тільки нову, що це зробили російські агенти. Розважлива людина працюватиме над обома версіями… Врешті, я не виключаю, що це зробили росіяни. Що ці двоє робили там, у будь-якому разі? Вони точно не були там як туристи. Є підстави для серйозних підозр, але ці підозри мають бути відкинуті або підтверджені», — пояснив він.
Земан зазначив, що якщо роль Росії підтвердиться, то вона має понести за це відповідальність. Він підкреслив, що підтримує рішення уряду про висилку 18 російських дипломатів.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. За даними журналістів-розслідувачів і поліції, до вибуху причетні отруйники Скрипалів у Великій Британії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, а також генерал ГРУ Аверʼянов.
- Як наслідок, Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу надійшла відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід» .
- 22 квітня Сенат Чехії закликав керівництво країни розірвати договір про дружбу з Росією і залишити в Празі тільки одного російського дипломата. У підсумку чеське МЗС вирішило зменшити чисельність працівників посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві.
- Чеське видання Respekt писало, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки та, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України. Склади належали компанії EMCO, власником якої є болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев. Сам він підтвердив, що справді постачав зброю Україні. У 2015 році Ґебрев став жертвою дії невідомої речовини, яку вважають дуже схожою на «Новачок», і вижив після отруєння.