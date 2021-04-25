У Кремлі заявили, що Путін і Байден можуть зустрітися в червні. Але рішення ще залежатиме від «багатьох факторів»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Зустріч президента Росії Володимира Путіна та американського лідера Джо Байдена може відбутися вже в червні, але ухвалення остаточного рішення залежатиме від «багатьох факторів».
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков ефірі одного з російських телеканалів, його слова наводить ТАСС.
Ушаков зазначив, що з боку США про намір провести зустріч лідерів «сигнали є, звичайно». Однак, за його словами, на робочому рівні обговорення саміту поки не ведуть.
«Поки ще немає [обговорення на робочому рівні], але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення», — сказав він.
Ушаков зазначив, що можливим часом зустрічі «називають червень». За його словами, навіть є конкретні дати, але він відмовився їх озвучувати.
- 13 квітня президент США Джо Байден під час другої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією». Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають та оцінюють, але говорити про це предметно поки зарано.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремих новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори в США. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх взаємин» і погрожували розплатою.
- Нагадаємо, перша розмова Байдена та Путіна відбулася 26 січня. У ній Байден говорив про підтримку суверенітету України. Після цього відбулася перша бесіда американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським — на тлі нарощування військ Росії біля кордонів України.