Країни Балтії вирішили видворити кількох російських дипломатів. РФ вже відреагувала

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Литва, Латвія та Естонія на знак солідарності з Чехією вирішили вислати зі своїх країн російських дипломатів — загалом чотирьох осіб.

Литва, зокрема, висилає двох працівників російського посольства. Вони мають залишити країну протягом семи днів. Відповідну ноту вже вручили російському послу в Литві Олексію Ісакову, якого викликали у литовське МЗС.

Глава МЗС Латвії теж заявив, що Рига вишле одного російського дипломата на знак солідарності з Чехією. Аналогічне рішення ухвалила і влада Естонії.

У російському МЗС вже відреагували — там заявили, що дипломати країн Балтії «вже можуть починати прикидати», кому з них доведеться покинути Москву.