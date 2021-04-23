Російський опозиціонер Навальний припиняє голодувати
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У пʼятницю, 23 квітня, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що припиняє голодувати. Про початок голодування він оголосив 31 березня — таким чином хотів домогтися того, аби до нього пустили цивільного лікаря та передали медикаменти.
Про це він повідомив в Instagram.
«Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю — у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні, кажуть, це навіть важче», — повідомив Навальний.
Зі слів політика, за минулі тижні «завдяки величезній підтримці хороших людей по всій країні і по всьому світу» йому вдалося домогтися, що його двічі обстежував консиліум цивільних лікарів, а також що тепер йому віддають результати і висновки проведених медичних досліджень.
У четвер, 22 квітня, стало відомо, що Навального оглянули цивільні лікарі, яким він довіряє. Політика відвозили до лікарні у Владимирі 20 квітня, де його оглянули нефролог, невролог і нейрохірург. Тоді медики закликали опозиціонера припинити голодувати.
У пʼятницю, 23 квітня, медики опублікували висновок медичного огляду Навального. У ньому йдеться про наступне:
- пацієнту не забезпечили коректне знеболювання;
- досі не встановили повноцінний діагноз;
- низка даних з аналізів може свідчити про наявність прямої загрози для життя;
- виведення пацієнта з тривалого голодування потребує особливих навичок призначення лікувального харчування.
Нагадаємо, що 22 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального до 7 червня (наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини), однак Росія відмовилась її виконувати.
- У кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Стан його здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами. 19 квітня стало відомо, що Навального переводять з колонії в лікарню для засуджених.