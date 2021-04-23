«Схеми»: Співголова «ЄС» Герасимов не задекларував віллу в Іспанії. Він уже звернувся у НАЗК, як «це колись зробив Зеленський»

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Адміністрація президента

Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким він та його дружина Наталія Бухалова володіють ще з 2013 року.

Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» з посиланням на офіційний іспанський реєстр прав на нерухомість.

За даними журналістів, маєток розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Його площа — 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

«На першому поверсі розташовані передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса та сходи на другий поверх. На другому поверсі — коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси», — йдеться в довідці з реєстру, яку наводять журналісти.

Журналісти зазначають, що Герасимов разом із дружиною став власником вілли у 2013 році. Проте після обрання депутатом він жодного разу її не декларував. А вперше до Верховної Ради Герасимов потрапив у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Уже тоді він як нардеп мав задекларувати іспанське майно, але не зробив цього.

Орієнтовна ринкова ціна такої вілли, судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, може перевищувати 10 мільйонів гривень.

Після виходу матеріалу журналістів Герасимов заявив у коментарі «Радіо Свобода», що вже поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) «про можливі неточності в декларації».

У пресслужбі «ЄС», яка надала його коментар, не уточнили, коли саме депутат повідомив компетентні органи про цей факт — до публікації матеріалу журналістів чи після.

«Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, як це сталося у випадку, коли про неточності в декларуванні повідомив Володимир Зеленський […] і пояснив, що це сталося через помилку і не пов’язане з корисливими мотивами. Суд закрив справу і зробив це не лише тому, що президент користується правом недоторканості, але й через відсутність події та складу адміністративного правопорушення», — сказав Герасимов.