«Схемы»: Сопредседатель «ЕС» Герасимов не задекларировал виллу в Испании. Он уже обратился в НАПК, как «это когда-то сделал Зеленский»

По данным журналистов, имение расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Его площадь — 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

Об этом сообщают журналисты проекта « Схемы » со ссылкой на официальный испанский реестр прав на недвижимость.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым он и его жена Наталья Бухалова владеют еще с 2013 года.

«На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже — коридор, три спальни, ванная комната и две террасы», — говорится в справке из реестра, которую приводят журналисты.

Журналисты отмечают, что Герасимов вместе с женой стал владельцем виллы в 2013 году. Однако после избрания депутатом он ни разу ее не декларировал. А впервые в Верховную Раду Герасимов попал в 2014 году от фракции «Блок Петра Порошенко». Уже тогда он как нардеп должен был задекларировать испанское имущество, но не сделал этого.

Ориентировочная рыночная цена такой виллы, судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, может превышать 10 миллионов гривен.

После выхода материала журналистов Герасимов заявил в комментарии «Радио Свобода», что уже проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) «о возможных неточностях в декларации».

В пресс-службе «ЕС», которая предоставила его комментарий, не уточнили, когда именно депутат сообщил компетентным органом об этом факте — до публикации материала журналистов или после.

«Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский [...] и объяснил, что это произошло из-за ошибки и не связано с корыстными мотивами. Суд закрыл дело и сделал это не только потому, что президент пользуется правом неприкосновенности, но и ввиду отсутствия события и состава административного правонарушения», — сказал Герасимов.