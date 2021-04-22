Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Словаччина на знак солідарності з Чехією висилає трьох російських дипломатів.

Про це пише місцеве видання ТА3.

«Словаччина висилає російських дипломатів. Вони повинні покинути республіку протягом найближчих семи днів», — заявив премʼєр-міністр республіки Едуард Хегер.

Таку заяву премʼєр зробив під час спільного брифінгу з міністром оборони Ярославом Надєм і міністром закордонних справ Іваном Корчоком. Хегер також повідомив, що перед тим, як ухвалити рішення про висилку російських дипломатів, вони ретельно вивчили інформацію спецслужб.

«Словаччина підтверджує свою зацікавленість у побудові відносин з Росією, які будуть засновані на взаємній повазі. Водночас ми очікуємо від представників російського дипломатичного представництва, що вони будуть поважати принципи поведінки, засновані на відповідних міжнародних конвенціях», — додав Хегер.