Словаччина висилає трьох російських дипломатів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Марієнко Андрій / УНІАН
Словаччина на знак солідарності з Чехією висилає трьох російських дипломатів.
Про це пише місцеве видання ТА3.
«Словаччина висилає російських дипломатів. Вони повинні покинути республіку протягом найближчих семи днів», — заявив премʼєр-міністр республіки Едуард Хегер.
Таку заяву премʼєр зробив під час спільного брифінгу з міністром оборони Ярославом Надєм і міністром закордонних справ Іваном Корчоком. Хегер також повідомив, що перед тим, як ухвалити рішення про висилку російських дипломатів, вони ретельно вивчили інформацію спецслужб.
«Словаччина підтверджує свою зацікавленість у побудові відносин з Росією, які будуть засновані на взаємній повазі. Водночас ми очікуємо від представників російського дипломатичного представництва, що вони будуть поважати принципи поведінки, засновані на відповідних міжнародних конвенціях», — додав Хегер.
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- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
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