Міністр Степанов: Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України 23 квітня, частину відкладуть для щеплення другою дозою
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
Наступна партія вакцини AstraZeneca прибуде до України вранці 23 квітня.
Про це в ефірі телеканала «Україна 24» заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов.
«Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Одразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно з тими етапами вакцинації — люди старше за 60 років», — сказав він.
За словами Степанова, з цієї партії відкладуть частину вакцин — для людей, які мають отримати другу дозу наприкінці травні.
«Ми хочемо залишити невеличку частину для другого щеплення тих громадян, які робили щеплення в лютому», — додав міністр.
Окрім цього, глава МОЗ запевнив, що ця вакцина AstraZeneca не відрізняється від поставленої раніше.
«Це вакцина AstraZeneca, яка зроблена на іншому майданчику — у Південній Кореї. Ми її зареєстрували два дні тому, відповідно до поданих документів. Але це один і той самий продукт. Це як анальгін, який виробляється на підприємстві в Києві або на іншому — в Харкові. Для пацієнтів немає різниці», — розповів Степанов.
- Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що наступна партія вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca, прибуде в Україну 22 квітня.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.