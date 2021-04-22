Карантинна допомога ФОП: Нацбанк скасував комісію за переказ 8 тисяч гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України з 21 квітня не стягуватиме з банків комісію за проведення електронних платежів із виплати 8 тисяч гривень фізичним особам — підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у певних галузях через посилений карантин.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

«Операції з перерахування у 2021 році допомоги від держави під час посиленого карантину будуть безкоштовними», — йдеться в повідомленні.

Також у Нацбанку уточнили, що кошти для виплати допомоги Мінсоцполітики перераховує на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку, а звідти вони надійдуть на банківський рахунок, вказаний у заяві підприємця чи найманого працівника.

Безоплатними будуть й операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини.