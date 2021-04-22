У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо повернення назад висланих дипломатів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Mikhail Svetlov / Contributor
У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо повернення назад висланих дипломатів. Там заявили, що «розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними».
Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК.
«Саме сьогодні [21 квітня] в посланні Путін казав про безперспективність розмов з нами у стилістиці вимог», — сказав Пєсков.
Так він відповів на запитання про те, чи буде Москва розглядати вимогу, озвучену міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.
Глава чеського МЗС напередодні заявив, що Росія повинна до 12:00 четверга, 22 квітня, дозволити повернути всіх висланих дипломатів у посольство Чехії в Москві. Інакше він пригрозив скоротити персонал російського посольства в Чехії.
- 18 квітня премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, на що відразу послідувала відповідь від РФ, яка висилає 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Поліція Чехії також оголосила в розшук двох росіян, які використовували фальшиві паспорти під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Це співробітники російського ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році, де вони діяли під псевдонімами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов».
- Чеське видання Respekt пише, що вибух на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році був організований за участі працівників російської розвідки і, можливо, був здійснений, щоб зірвати постачання зброї, зокрема для України. Постачанням озброєння з цього складу займався болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев, якого через рік після цих подій працівники ГРУ Росії намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок».