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Mikhail Svetlov / Contributor

У Кремлі відповіли на ультиматум Чехії щодо повернення назад висланих дипломатів. Там заявили, що «розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними».

Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК.

«Саме сьогодні [21 квітня] в посланні Путін казав про безперспективність розмов з нами у стилістиці вимог», — сказав Пєсков.

Так він відповів на запитання про те, чи буде Москва розглядати вимогу, озвучену міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

Глава чеського МЗС напередодні заявив, що Росія повинна до 12:00 четверга, 22 квітня, дозволити повернути всіх висланих дипломатів у посольство Чехії в Москві. Інакше він пригрозив скоротити персонал російського посольства в Чехії.