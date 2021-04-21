Дружина Тищенка про вечірку в локдаун: Усі гості здали тести, свято було закритим і без порушень

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Дружина заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка Алла Барановська прокоментувала вечірку в столичному готелі Fairmont на тлі загального карантину.

У сторіз Instagram вона опублікувала два тексти, з яких випливає, що вечірка не порушувала правил карантину, а всі гості перед початком здали тести на коронавірус.

«Мій ДН був закритим, зібралися тільки найближчі, вузьке коло трохи більше 20 людей, проходив у номерах готелю, не в ресторані [...]. Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них антитіла. Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках», — заявила вона.

Барановська зазначила, що задекларує витрати на свято, і їй «шкода почуттів українців», яких торкнулася ця історія. «У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю», — додала Барановська.