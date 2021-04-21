Компанія Johnson & Johnson відновить постачання вакцини від коронавірусу в Європу: на етикетці вкажуть ризик появи тромбів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Johnson & Johnson
Компанія Johnson & Johnson відновлює постачання в Європу своєї вакцини від коронавірусу після того, як отримала рекомендації від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів).
Про це повідомляє Reuters.
«Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини», — заявили в компанії.
Як зазначається, нова етикетка на упаковці вакцини міститиме попередження про ризик рідкісного побічного ефекту та інструкції, як його розпізнати та лікувати.
Johnson & Johnson найближчим часом відновить постачання вакцини до Європейського Союзу, Норвегії та Ісландії. Також у компанії повідомили, що працюватимуть над відновленням клінічних випробувань вакцини.
Вакцину Johnson & Johnson можна зберігати у звичайних медичних холодильниках. Очікується, що її використовуватимуть у всьому світі.
- Раніше у США вирішили призупинити продаж однодозової вакцини Johnson & Johnson, щоб розслідувати інформацію про появу тромбів у вакцинованих. Пізніше компанія відклала використання своєї розробки в Європі.
- Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий звʼязок між вакциною Johnson & Johnson і появою тромбів у людей, які отримали щеплення нею.
- Вакцину Johnson & Johnson схвалили США, Канада і Європейський Союз. У ВООЗ зазначили, що препарат ефективний проти мутацій коронавірусу.