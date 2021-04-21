Компанія Johnson & Johnson відновить постачання вакцини від коронавірусу в Європу: на етикетці вкажуть ризик появи тромбів

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Johnson & Johnson

Компанія Johnson & Johnson відновлює постачання в Європу своєї вакцини від коронавірусу після того, як отримала рекомендації від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів).

Про це повідомляє Reuters.

«Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини», — заявили в компанії.

Як зазначається, нова етикетка на упаковці вакцини міститиме попередження про ризик рідкісного побічного ефекту та інструкції, як його розпізнати та лікувати.

Johnson & Johnson найближчим часом відновить постачання вакцини до Європейського Союзу, Норвегії та Ісландії. Також у компанії повідомили, що працюватимуть над відновленням клінічних випробувань вакцини.

Вакцину Johnson & Johnson можна зберігати у звичайних медичних холодильниках. Очікується, що її використовуватимуть у всьому світі.