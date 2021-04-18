Чехія висилає 18 російських дипломатів. В РФ назвали це «фокусами» і попередили про наслідки

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ALDE Party / Flickr

Міністерство закордонних справ Чехії оголосило про висилання з країни 18 російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби. Крім того, країна оголосила в розшук двох працівників російської розвідки.

Про це повідомляють Novinky.cz та пресслужба чеської поліції.

В МЗС повідомили, що 18 російських дипломатів ідентифікували як працівників російських спецслужб — Головного розвідувального управління (ГРУ) та Служби зовнішньої розвідки Росії. Їм дали 48 годин, щоб покинути територію Чехії. Глава МЗС уже проінформував про це посла Росії, його викликали у чеське відомство.

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.

Бабіш додав, що вже обговорив цю ситуацію з главою Ради Європи Шарлем Мішелем. Також він планує поінформувати інших зарубіжних партнерів.

Крім того, поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року.

Поліція оприлюднила їхні фотографії. Як зазначає «Радіо Свобода», фото відповідають знімкам чоловіків, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії (а також іще двох людей 2018 року) бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок». Вони діяли там під вигаданими іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова.

В МЗС Росії вже відреагували на рішення Чехії, попередивши про наслідки. «Празі добре відомо, що відбудеться після таких фокусів», — заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує Интерфакс.