У Мʼянмі на честь свята з тюрем звільнили більше 23 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Військова хунта Мʼянми на честь святкування Нового року звільнила з увʼязнення 23 184 особи по всій країні.
Про це пише Reuters.
Субота 16 квітня — це перший день традиційного Нового року в Мʼянмі і останній день пʼятиденного свята, яке зазвичай відзначається відвідуванням буддійських храмів, гучним поливанням води і вечірками на вулицях.
Активісти, які виступають проти військового режиму, заявляють, що на волю вийшли люди, які потрапили в тюрми до перевороту. Представник же Департаменту вʼязниць Чжо Тун Оо запевняє, що серед звільнених є і учасники протестів.
Активісти закликали прихильників скасувати цьогоріч усі урочистості і замість цього зосередити увагу на кампанії з відновлення демократії.
За даними групи «Асоціація допомоги політичним вʼязням» (AAPP), в увʼязненні з політичних мотивів перебуваєть 3 141 особа, серед яких голова уряду Аун Сан Су Чжі. В AAPP зазначили, що в момент масової амністії в розшуку залишаються 832 людини. Всіх їх шукають за опір режиму. З-поміж них близько 200 знаменитостей (блогери, актори, співаки).
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Військові і поліція вже вбили понад 700 осіб.
- На початку квітня посол ООН в Мʼянмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня неминуча».