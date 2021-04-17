Один з арештованих після штурму Капітолія в США визнав свою провину. За співпрацю зі слідством йому скоротять покарання

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Claudio Poblete / Flickr

Один із учасників американської парамілітарної групи Oath Keepers, арештований після штурму Капітолія 6 січня, визнав свою провину та погодився свідчити проти інших підозрюваних. Це перший обвинувачений за участь у заворушеннях у столиці США, який погодився співпрацювати зі слідством, повідомляє The Washington Post.

Джон Раян Шаффер був одним із тисяч прибічників колишнього президента Дональда Трампа, які штурмували будівлю парламенту, щоб зірвати формальне визнання перемоги Джо Байдена. Прокуратура сподівається, що його зізнання спонукатиме інших затриманих до надання нових доказів в обмін на полегшення покарання.

Зазначають, що це зізнання — новий етап у розслідуванні спроби заколоту. Прокуратура США вважає, що десятки людей у натовпі прихильників Трампа діяли узгоджено, щоб штурмувати Капітолій.

53-річний учасник Oath Keepers і музикант з рок-гурту Iced Earth визнав себе винним у двох із шести обвинувачень — перешкоджання діяльності Конгресу та збройне вторгнення на режимну зону Капітолія. Це тяжкі обвинувачення, що можуть тягнути за собою 20 і 10 років ув’язнення відповідно.

В обмін на визнання провини та співпрацю зі слідством Шаффера звільнили з-під варти до винесення вироку. Враховуючи ситуацію, йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Чоловіка затримали 18 січня у штаті Індіана, оскільки його обличчя впізнали за фотографіями зі штурму Капітолія. Пізніше місцеве відділення Oath Keepers заявило, що Шаффер не є учасником їхньої групи — його просто запросили рекламувати рух як публічну особу.

Oath Keepers — велика, але слабко організована мережа ополченців, які вербують військовослужбовців, працвників поліції та інших силовиків. Їхня ідеологія базується на конспірології та фейках про те, ніби федеральний уряд США прагне одночасно диктатури та анархії.

ФБР і Міністерство юстиції висунули обвинувачення більш ніж десяти членам цієї організації за змову та планування насильства 6 січня у Вашингтоні. Всього у цій справі заарештовано понад 400 осіб.