Білий дім більше не впевнений, що Росія пропонувала ісламістам гроші за вбивство американських військових

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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що наразі немає переконливих доказів того, що Росія могла пропонувати винагороду афганським бойовикам — талібам за вбивства американських військових. Торік новини про таку схему наробили галасу, однак остаточна перевірка розвідувального комітету вказує, що ця інформація має «низьку або середню достовірність».

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Politico.

За словами чиновниці, така оцінка випливає з допитів затриманих і складної оперативної обстановки в Афганістані, де базуються війська США.

«Хоча в цих звітах є оцінка від низької до середньої, важливо, щоб наша розвідувальна спільнота вивчила це», — сказала Псакі.

Кремль категорично заперечує будь-яку причетність до подібних планів, однак, за словами прессекретаря президента США, розвідка має інші дані про активність росіян в Афганістані.

«Ця інформація дійсно покладає на Росію та російський уряд тягар пояснень щодо їхньої участі. Ми досі відчуваємо, що є питання, на які має відповісти російський уряд», — додала вона.

Таке зізнання з боку адміністрації Байдена підриває версію, яку він просував ще в бутність кандидатом у 2020 році. Зокрема, тоді він говорив, що покарає Росію за пропозицію винагороди за вбивство американських військових, а також критикував Дональда Трампа за м’яке ставлення до Кремля.