WP: Під час штурму Капітолія поліція просила підкріплення 17 разів. Прибічників Трампа було понад 9 тисяч

Новини

Samuel Corum / Stringer / Getty Images

Поліцейський підрозділ, який у столиці США 6 січня захищав будівлю Капітолія від натовпу прибічників Дональда Трампа, понад годину багаторазово просив підкріплення, поки оборону не було прорвано. Кількість бунтівників у піковий момент перевищувала 9 тисяч, у той час як правоохоронців було всього півтори сотні.

Про хронологію дій поліції та підрахунок учасників штурму парламентської будівлі пише The Washington Post.

Протягом 78 хвилин поліцейський підрозділ, що стримував прибічників Трампа, 17 разів викликав підкріплення. За цей час натовп збільшився до 9,4 тисячі осіб, водночас правоохоронців було всього 157.

Для захисту Капітолія поліції бракувало як особового складу, так і захисного екіпірування та нелетальної зброї. Спершу, о 13:13, підрозділ з 30 правоохоронців успішно відтіснив бунтівників від інавгураційної сцени на західній стороні Капітолія.

Однак прибічники Трампа демонстрували дедалі більшу жорсткість, і поліцейських швидко травмували — уже через шість хвилин протистояння командир підрозділу Роберт Гловер сповістив по рації про «чисельні поранення». Ще через 18 хвилин він повідомив, що потребує двох додаткових взводів, однак командування пообіцяло лише один.

Протягом наступних 20 хвилин, одночасно зі збільшенням натовпу, кількох поліцейських відізвали з Капітолія. До групи намагався пробитися взвод у важкому екіпіруванні, а проти неї виступали вже близько 3,4 тисячі прибічників Трампа.

Для того щоб встановити кількість бунтівників, видання разом із фахівцями університету Карнегі-Меллона на тривимірній мапі місцевості співставило натовп на фото і відео з тим, скільки людей може поміститися на цій місцевості.

Наступні пів години Гловер намагався зв’язатися з підрозділом у Капітолії, щоб разом з’ясувати плани натовпу й узгодити відступ, оскільки без підкріплення та припасів поліція була не в змозі утримати будівлю. До 14:28 кількість бунтівників перевищила 9 тисяч осіб, і в наступні 10 хвилин вони змогли прорвати оборону.