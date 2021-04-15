Вакциною Sinovac в Україні за два дні щепили 213 осіб. Більшість — у Київській області

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Jernej Furman / Flickr

В Україні з 12 квітня прищепили від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac 213 осіб у семи областях.

Про це свідчать дані на порталі Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Як зазначається, перші п’ять вакцинацій були проведені 13 квітня — всі у Чернігівській області.

У середу, 14 вересня, кількість щеплень зросла до 208. Вакцинацію провели у Київській (112 осіб за добу), Полтавській (30), Вінницькій (25), Житомирській (16), Чернігівській (12), Кіровоградській (10), Волинській (3) областях.

У Києві поки не почали щеплення вакциною CoronaVac.