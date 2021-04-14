У США не будуть судити поліцейського, причетного до загибелі учасниці штурму Капітолія — немає ознак правопорушення

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У США не судитимуть поліцейського, причетного до загибелі 35-річної колишньої військової Ешлі Беббіт, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня. Ця жінка стала однією з п’яти жертв заколоту в столиці, коли натовп прибічників тодішнього президента Дональда Трампа рушив до будівлі, де засідав Конгрес, аби зірвати формальне визнання перемоги Джо Байдена.

Всього загинули один поліцейський і четверо бунтівників, ще двоє поліцейських наклали на себе руки через кілька днів після насильницьких подій. Як повідомляє міністерство юстиції США, у діях поліцейського, що підстрелив Беббіт, не виявили ознак злого умислу та інших порушень.

Зазначається, що прокуратура та інші органи мін’юсту провели розслідування загибелі жінки — вивчили наявні відеозаписи, опитали свідків, переглянули речові докази та звіт патологоанатома, і дійшли висновку, що аргументів для відкриття кримінального провадження проти охоронця Капітолія недостатньо.

Встановлено, що Беббіт разом із іншими прибічниками Трампа увірвалася до будівлі. Один із поліцейських вистрілив у жінку та влучив їй у плече.

Правоохоронці евакуювали поранену Беббіт та доставили її до вашингтонської лікарні, де вона померла від отриманого поранення.

Розслідування не виявило жодних доказів того, що поліцейський, ім’я якого не розкривають, свідомо порушив закон. Для того, щоб судити його, прокуратура мала довести необґрунтоване застосування сили, умисел вбити жінку або інші неправомірні дії внаслідок паніки, помилки чи необережності.

Вважається, що правоохоронець захищав своїх співробітників і членів Конгресу, які в той момент евакуювалися з будівлі.

«Визнаючи трагічну смерть і висловлюючи співчуття родині міс Беббіт, офіс прокурора США і міністерство юстиції США закривають розслідування цього випадку», — йдеться в заяві мін’юсту.

Користувачі соцмереж відреагували на цю новину діаметрально протилежно.

Частина порівняла загиблу Ешлі Беббіт з жертвами поліцейського насильства Джорджем Флойдом і Данте Райтом. У тих випадках імена правоохоронців одразу назвали, низка політиків засудила їхні дії, і проти них розгорнули розслідування, тоді як поліцейського з Капітолія взагалі позбавили відповідальності.

Інші ж знайшли таке порівняння недоречним, оскільки Беббіт сама атакувала поліцію у складі групи, яка штурмувала будинок парламенту США, що є серйозним злочином, тоді як Флойд і Данте стали жертвами перевищення повноважень під час спроби затримання за незначні правопорушення.