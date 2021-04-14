Глава МОЗ Степанов: Епідемія в Україні йде на спад, зменшується кількість хворих і шпиталізованих

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні пандемія коронавірусу починає йти на спад — медична система витримала черговий стрибок захворюваності, поступово ситуація покращується.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Учора, 13 квітня, був перший день, коли кількість виписаних із лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих. Також минулого тижня до лікарень потрапили на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. Зменшується і кількість нових хворих.

Кілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з «червоної» зони. Водночас деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати у «червоній» зоні, ситуація там залишається «надскладною».

Степанов наголосив, що адаптивний карантин був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією.

Нагадаємо, що Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на поставку 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer. Наразі щеплення роблять двома препаратами — AstraZeneca (Covishield) і китайським CoronaVac.