У Бориспільській колонії спалах коронавірусу — одна людина померла. Розпочато кримінальне провадження

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У Бориспільській виправній колонії № 119 виявили 43 хворих на коронавірус, один засуджений помер.

Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, усі хворі — вʼязні.

Про спалах у колонії Денісова повідомляла ще 13 квітня. Тоді тести показали зараження 31 засудженого. Факт спалаху встановили за результатами щоденного інформування про стан серед персоналу й увʼязнених. Омбудсмен зазначила, що в колонії, крім стоматолога, немає лікарів і така ситуація там вже рік.

«Зараз контроль за лікуванням засуджених здійснюють начальник філії «Центр охорони здоровʼя Державної кримінально-виконавчої служби» і лікар-стоматолог», — повідомила Денісова.

Бориспільська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм.