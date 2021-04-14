Держдеп розкрив подробиці першої зустрічі міністра Кулеби з держсекретарем США Блінкеном
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Державний департамент США розповів подробиці першої зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.
Як зазначається на сайті відомства, Блінкен висловив стурбованість через те, що Росія навмисно посилює напруженість у відносинах з Україною, в тому числі за допомогою її агресивної риторики і дезінформації, а також почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України.
Окремо Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства закону і економічних реформ для підтримки зусиль по боротьбі з корупцією євроатлантичної інтеграції.
Зазначимо, що тему російських військ поблизу українського кордону зачепив й президент США Джо Байден під час своєї другої телефонної розмови із Володимиром Путіним 13 квітня — закликав РФ знизити напруженість.
Наразі міністр закордонних справ України Кулеба перебуває у Брюсселі, щоб взяти участь в екстреному засіданні комісії Україна — НАТО, яка була скликана через стягування російських військ до українського кордону.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Українська влада закликала НАТО посилити війська навколо України, а Росія каже, що буде на ці дії відповідати. У Кремлі заявили, що пересування російських військ уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ «не становить» для них загрози.