Держдеп розкрив подробиці першої зустрічі міністра Кулеби з держсекретарем США Блінкеном

Новини

U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний департамент США розповів подробиці першої зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Як зазначається на сайті відомства, Блінкен висловив стурбованість через те, що Росія навмисно посилює напруженість у відносинах з Україною, в тому числі за допомогою її агресивної риторики і дезінформації, а також почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України.

Окремо Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства закону і економічних реформ для підтримки зусиль по боротьбі з корупцією євроатлантичної інтеграції.

Зазначимо, що тему російських військ поблизу українського кордону зачепив й президент США Джо Байден під час своєї другої телефонної розмови із Володимиром Путіним 13 квітня — закликав РФ знизити напруженість.

Наразі міністр закордонних справ України Кулеба перебуває у Брюсселі, щоб взяти участь в екстреному засіданні комісії Україна — НАТО, яка була скликана через стягування російських військ до українського кордону.