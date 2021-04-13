«Грають на нервах». Росія вимагає від США тримати свої кораблі в Чорному морі подалі від окупованого Криму

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Фото з сайту U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

У Росії називають «провокацією» присутність військових кораблів США в Чорному морі. Там вважають це «спробою грати на нервах».

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков, цитати якого наводить ТАСС.

«Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи. […] Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», — сказав Рябков.

Заступник глави МЗС назвав такі маневри американського флоту інструментом геополітики. Він також наголосив, що Вашингтон повинен триматися подалі від окупованого Криму і Чорноморського узбережжя для «свого ж блага».

Також Рябков заявив, що Росія буде й надалі «захищати російськомовне населення» в Україні, попри заяву США про те, що Москва заплатить за свої агресивні дії на Донбасі.

Нагадаємо, 9 квітня Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що Військово-морські сили США направлять два корабля в Чорне море.

Офіційний представник Міноборони США заявляв, що Штати розглядають можливість відправити військові кораблі найближчими тижнями «на знак підтримки України» на тлі посилення присутності російських військ біля її кордонів. Він додав, що Військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, проте розгортання додаткових бойових кораблів пошле Москві «особливий сигнал» про те, що Вашингтон «уважно стежить» за ситуацією.