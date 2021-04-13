Генсек НАТО вимагає від Росії негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.
Про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Брюсселі, цитати наводить Reuters.
«За останні тижні Росія перекинула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році», — наголосив Столтенберг.
Він підкреслив, що значне нарощування військ Росією не обґрунтоване, незʼясовне і викликає глибоку стурбованість.
«Росія повинна припинити військове нарощування в Україні та навколо неї, припинити провокації та негайно знизити напругу», — заявив генсек Альянсу.
Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у відповідь на це заявив, що НАТО на чолі зі США «перетворюють» Україну на «порохову бочку».
Зазначимо, у вівторок, 13 квітня, на запит України проходить позачергове засідання комісії Україна—НАТО для обговорення загострення Росією безпекової ситуації. Засідання скликали в рамках статті 15 Хартії.
«BBC Україна» з посиланням на дані розвідки пише, що Росія вже перекинула до кордонів України та в окупований Крим 16 батальйонних тактичних груп з мотострілецьких, танкових і повітряно-десантних підрозділів. Перекидання військ, імовірно, триватиме до кінця квітня.
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у коментарі CNN повідомив про близько 50 тисяч російських військових біля українського кордону та в окупованому Криму.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Кремль уже говорить про ризик «відновлення громадянської війни» на Донбасі. У Міноборони України заявляють, що ескалація з боку Росії неминуча.
- Українська влада закликала НАТО посилити війська навколо України, а Росія каже, що буде на ці дії відповідати. У Кремлі заявили, що пересування російських військ уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ «не становить» для них загрози.