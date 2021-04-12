У колонії Навальний схуд на 15 кг. Йому погрожують примусовим годуванням

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Російського опозиціонера Олексія Навального повернули з медсанчастини колонії в загін і погрожують примусовим годуванням. На тлі голодування з моменту приїзду в колонію він схуд на 15 кг (зараз важить 77 кг).

Про це повідомляється в його акаунті в Twitter.

«Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня погрожує почати примусове годування. При цьому Олексія перевели назад з медчастини в загін. Лікаря до нього так і не пускають», — сказано в твіті.

Зазначається, що з початку голодування Навальний схуд на 8 кг.