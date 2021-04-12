Порошенко отримав понад 152 млн грн дивідендів від Rothschild Trust, яка керує «Рошеном»

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Космач Олександр / УНІАН

Пʼятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від діяльності своєї компанії Roshen, яку передав в управління трасту Sequent Schweiz AG (колишня назва — Rothschild Trust Schweiz AG).

Про це свідчать зміни в його декларації, яка оприлюднена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до них, Порошенко отримав дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG 31 березня цього року.

Також лідер «ЄС» вказав у декларації понад 610 тисяч гривень доходу, які отримав як проценти за вкладами в Міжнародному інвестиційному банку.

Зазначимо, Порошенко у 2016 році призначив Rothschild Trust відповідальною особою у сліпому трасті з управління його часткою в кондитерській корпорації Roshen.