Українська розвідка заперечила причетність до викрадення судді Чауса: Провокація спецслужб Росії
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Мусієнко Владислав / УНІАН
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заперечили можливу причетність їхніх працівників до ймовірного викрадення з Молдови колишнього українського судді Миколи Чауса.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі «Громадському».
Він назвав інформацію про можливу причетність «провокацією Росії». «Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб для дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи», — заявив Черняк.
Про що йдеться?
Журналісти проєктів «Слідство.Інфо» (Україна) та RISE Moldova (Молдова) 8 квітня повідомили, що отримали копії паспортів десяти людей, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення Чауса. Усі вони є громадянами України, а щонайменше двоє з них повʼязані з Головним управлінням розвідки Міноборони, ще один ㅡ звільнений посадовець Нацполіції. За даними журналістів, більшість з цих десяти громадян останнім часом проживали у Львівській області.
Зазначимо, раніше в Міністерстві закордонних справ запевняли, що Україна не причетна до викрадення.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла у невідомому напрямі.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні судді загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Молдова сприятиме екстрадиції Чауса, але відтоді екссуддя залишався за кордоном.
- Видання RISE Moldova повідомляло, що Чауса могли вивезти з України у 2016 році на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови та за допомогою Служби безпеки тодішнього президента України.