«Слуга народу» хоче заслухати в Раді міністра Степанова з кількох питань. Згадали про дискусію Кличка з Кабміном

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УНІАН

Фракція «Слуга народу» пропонує цієї пʼятниці, 16 квітня, у Верховній Раді на годині запитань до уряду заслухати міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одне з запитань, за його словами, стосуватиметься національного плану вакцинації проти коронавірусу. «Щоб він [Степанов] доповів нам про те, що відбувається з додатковими партіями вакцин. Ми бачили вже новий графік, новий підхід, щоб вакцинувати не тільки першочергові категорії, а вже розширювати цей потенціал», — зазначив Корнієнко.

Депутат також зазначив, що триває дискусія і щодо зміни карантинних зон — «навіть міжособистісна, між урядом і мером Києва». Тому, за словами Корнієнка, це питання теж варто обговорити з главою МОЗ.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль 9 квітня у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка ввести загальнонаціональний локдаун в Україні запропонував разом звернутися до президента щодо призначення нового голови Київської міської державної адміністрації.