У Мʼянмі військові за день вбили 82 демонстрантів. Загальна кількість жертв уже понад 700
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Hkun Lat / Stringer
У Мʼянмі в місті Пегу під час придушення демонстрацій силовики і військові вбили щонайменше 82 людей. Востаннє подібна кількість жертв була 14 березня, коли в Янгоні вбили трохи більше 100 осіб.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на звіт Асоціації з допомоги політичним вʼязням (AAPP) за 10 квітня.
Активне придушення акцій протесту проти військової хунти відбувалося 9 квітня. За даними місцевих ЗМІ, тіла вбитих збирали військові. Їх складали на території буддистської пагоди. У AAPP зазначають, що кількість загиблих може бути й більшою.
За даними AAPP, всього з початку держперевороту силовики і військові вбили 701 людину.
Крім цього, силовиків звинувачують у використанні проти демонстрантів важкого озброєння, реактивних гранат і мінометів. Ця інформація не підтверджується незалежними джерелами, але фотографії та відео з Пегу демонструють фрагменти мінометних снарядів.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Федеральний резервний банк США заблокував рахунок Центробанку М’янми з мільярдом доларів після того, як через кілька днів після захоплення влади військовий уряд спробував вивести з нього гроші.
- На початку квітня посол ООН в Мʼянмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня неминуча».