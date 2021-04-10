Китай оштрафував національного лідера онлайн-торгівлі Alibaba, що належить мільярдеру Джеку Ма. Сума рекордна
- Автор:
- Дмитро Мирончук
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小囧黑 / Flickr
Китай оштрафував на $2,8 млрд компанію Alibaba бізнесмена Джека Ма, який з кінця минулого року перебуває під урядовим пресингом. Його майданчик онлайн-торгівлі звинуватили в монопольній поведінці за «ексклюзивні торгові контакти», що забороняють продавцям виставляти свої товари на платформах конкурентів.
Про це повідомляє CNN.
Штраф сягає 4% прибутку Alibaba в Китаї за 2019 рік і перевищує попередній рекордний штраф — $975 млн, який довелося виплатити американському виробнику мікросхем Qualcomm у 2015 році.
В останні місяці Китай проводить жорстку політику щодо своїх технологічних гігантів — президент Сі Цзіньпін назвав це пріоритетом на 2021 рік. Мета цих заходів — «підтримка соціальної стабільності».
Компанія Alibaba, заснована легендарним підприємцем Джеком Ма, є однію з найуспішніших і найвідоміших у Китаї. Останній штраф демонструє готовність регулюючих органів країни приборкати найвпливовіші підприємства.
З кінця минулого року Ма поводиться дуже тихо. Після критики бізнесменом уряду той заборонив продаж акцій його фінтех-компанії Ant, що могла б стати найуспішнішою у світі. З тих пір бізнесмен лише один раз з’явився на людях — у відеоролику, і отримав наказ переглянути свій бізнес.
В Alibaba заявили, що співпрацювали зі слідством та з радістю прийняли покарання.
«Alibaba не змогла б досягти такого росту без надійного державного регулювання», — заявили в компанії, обіцяючи взяти на себе більше соціально-економічних зобов’язань перед країною.
Пекін давно занепокоєний ростом фінтех-компаній, що роблять вразливою фінансову сферу держави. Зокрема компанія Ant контролює понад половину ринку електронних платежів, і чиновники шукають способів узяти її під контроль.
Уряд уже покарав низку інших технологічних гігантів, зокрема оштрафував за монополізм власників соцмережі TikTok і ухвалив нові правила, що дозволяють регулювати діяльність таких компаній.
- Китайський технологічний магнат Джек Ма провів найуспішніший у світі продаж акцій компанії Ant і заробив понад $34 мільярди. Однак уряд викликав Ма на розмову, змусив його припинити IPO і посилив контроль над фінтех-компаніями.
- Згодом стало відомо, що уряд скасував продаж акцій Ant через те, що державні банки могли опинитися під загрозою. Вказівка зупинити публічну первинну пропозицію компанії надійшла безпосередньо від президента. Після цього Джек Ма надовго зник.
- Джек Ма ще донедавна був найбагатшою людиною Китаю зі статками понад $60 мільярдів. Але зараз, за даними Bloomberg, статки мільярдера впали до $50,6 мільярда, що переносить його з першого на четвертий рядок рейтингу найбагатших людей країни. Наразі його статки впали ще більше — за даними Forbes, Джек Ма володіє $47 млрд.
- У Пекіні живе більше мільярдерів, ніж у будь-якому іншому місті світу. Минулого року у китайській столиці зʼявилися 33 мільярдери, а загалом у місті їх 100. Це трохи більше, ніж у Нью-Йорку.