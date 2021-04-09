Прокурор САП втретє закрив справу «Роттердам+». У НАБУ заявили, що оскаржать його дії

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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Пономаренко втретє закрив справу «Роттердам+».

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

«І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд», — наголосили у НАБУ.

Також у бюро запевнили, що оскаржать нове рішення Пономаренка і звернуться до генерального прокурора задля зміни старшого групи прокурорів, який намагається запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду.

«З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка», — заявили в НАБУ.

Окрім цього, у бюро зазначили, що сукупність зібраних доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з ухваленням та застосуванням формули «Роттердам+».

Зокрема, на думку НАБУ, про це свідчать рішення щодо скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їхньою незаконністю та необґрунтованістю.

«Ми переконані, що вирішення долі «Роттердам+» поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі», — резюмували у бюро.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.