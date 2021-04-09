Прокурор САП втретє закрив справу «Роттердам+». У НАБУ заявили, що оскаржать його дії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Пономаренко втретє закрив справу «Роттердам+».
Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
«І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд», — наголосили у НАБУ.
Також у бюро запевнили, що оскаржать нове рішення Пономаренка і звернуться до генерального прокурора задля зміни старшого групи прокурорів, який намагається запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду.
«З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка», — заявили в НАБУ.
Окрім цього, у бюро зазначили, що сукупність зібраних доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з ухваленням та застосуванням формули «Роттердам+».
Зокрема, на думку НАБУ, про це свідчать рішення щодо скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їхньою незаконністю та необґрунтованістю.
«Ми переконані, що вирішення долі «Роттердам+» поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі», — резюмували у бюро.
Справа «Роттердам+»
Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- Наприкінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що воно суперечить принципам верховенства права.
- У кінці вересня Вищий антикорупційний суд вирішив не відновлювати розслідування, але вже в жовтні ухвалив протилежне рішення.
- 18 грудня Антимонопольний комітет ухвалив рішення у справі про застосування формули «Роттердам+» під час встановлення цін на електроенергію. Там вирішили закрити справу.
- Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи, яка визначила збитки від формули у 18 мільярдів гривень.
- На початку грудня НАБУ заявляло, що Офіс генпрокурора відмовляється змінювати прокурора САП Віталія Пономаренка, попри його «неодноразові спроби закрити справу». В ОГП відповіли, що після рішення прокурора виникла низка питань щодо ефективності слідства.