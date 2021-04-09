У Київській області посилений карантин продовжили ще на два тижні
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / УНІАН
У Київській області через складну ситуацію з коронавірусом посилений карантин продовжили до 23 квітня.
Про це заявив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомили у пресслужбі ОДА.
«Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. Водночас бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися залежно від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія ухвалила рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня», — сказав він.
Також Володін наголосив, що кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування протиепідемічних заходів.
Зазначимо, у зв’язку з ухваленим рішенням, в окремих громадах Київщини можуть призупиняти навчання у дитсадках, школах та закладах позашкільної освіти.
Окрім цього, може бути збільшена чи зменшена кількість громадського транспорту та інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім годин пік (07:00—10:00, 16:00—20:00), а перевезення пасажирів можуть обмежити на 50%.
До того ж у закладах торгівлі рекомендували з 10:00 до 12:00 у пріоритеті обслуговувати людей похилого віку.
Водночас на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для «червоної» зони.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- До «червоної» зони додали Запорізьку і Хмельницьку області, а згодом ще й Харківську. Натомість в Івано-Франківській області з 10 квітня карантин скасовують.
- В Україні тим часом збільшується добовий приріст нових хворих. Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі. Від 24 лютого вакцинували всього 334,5 тисячі осіб.