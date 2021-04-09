У Харківській області вводять карантин «червоної» зони, а на Прикарпатті скасовують
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Харківській області з 11 квітня (неділя) вводять карантин «червоної» зони, а в Івано-Франківській області з 10 квітня карантин скасовують.
Про це за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ і НС повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Ще вчора влада Харкова розпорядилася посилити карантин з 10 квітня. Там обмежать роботу кафе та ресторанів, продовольчих ринків і магазинів. Працювати заклади будуть до 20:00. Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.
Що стосується шкіл і дитсадків, вони будуть працювати. Але відвідувати школи будуть лише учні 1—4 класів, решта перейдуть на дистанційну форму навчання.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Мер Києва Кличко просить уряд ввести загальнонаціональний локдаун.
- 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя сьомий раз від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу. До «червоної» зони додали Запорізьку і Хмельницьку області.
- В Україні тим часом збільшуется добовий приріст нових хворих. Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі. Із 24 лютого вакцинували всього 334,5 тисячі осіб.