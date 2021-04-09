Мер Одеси Труханов пригрозив відключити світло і воду розважальним закладам, які порушують карантин

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Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відключати електропостачання та воду розважальним закладам, які попри обмеження «червоної» зоні продовжують працювати.

Про це він заявив на брифінгу після виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації.

«Ми працюємо над тим, щоб заклади дотримувалися карантину. Але я бачу, що не всі розуміють. І через це ані поліція, ані патрульні, ані місцева влада, […] якщо суспільство не розуміє, ми нічого не зробимо», — сказав очільник Одеси.

Труханов вважає, що деякі власники бізнесу не усвідомлюють серйозності ситуації. «Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону, […] треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність», — сказав Труханов.

Місяць тому з такою ж заявою виступив мер Тернополя Сергій Надал, пригрозивши розважальним закладам відключати воду, опалення та інші комунікації.

Зазначимо, Одеса перебуває у «червоній» зоні карантину, де серед іншого заборонена робота розважальних закладів, закладів громадського харчування і ТРЦ. За минулу добу 8 квітня в Одеській області виявили 1 194 нові випадки коронавірусу.