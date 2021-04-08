Посол М’янми у Британії виступив проти військової хунти. Тепер його не впускають до власного посольства

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Foreign, Commonwealth & Development Office / Flickr

Посол М’янми у столиці Великої Британії не може потрапити до свого представництва — через кілька тижнів після його розриву з новим керівництвом країни, яке захопило владу внаслідок військового перевороту, його відсторонив власний заступник. Як повідомляє Reuters, у березні посол Кʼяу Звар Мінн закликав новий режим Мʼянми звільнити лідерку останніх виборів Аунг Сан Су Чжі, яку військові заарештували та бездоказово звинуватили в низці злочинів.

Армія на чолі з генералом Мін Аун Хлайном захопила владу в М’янмі 1 лютого і розгорнула репресії проти посадовціів, лояльних до демократично обраного уряду, а також бойовою зброєю розганяє протести — уже вбито близько 600 людей, серед яких є і діти.

Після того як посол М’янми в Британії засудив новий режим, його заступник узяв на себе обов’язки офіційного представника країни і разом із військовим аташе вирішив не впускати свого колишнього шефа в будівлю.

«Це свого роду переворот у центрі Лондона. Ви можете побачити, що вони окупували мою будівлю», — сказав посол журналістам.

Кʼяу Звар Мінн додав, що спілкувався з приводу цієї ситуації з міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом. Також він зазначив, що чекатиме на вулиці, доки не зможе зайти в будівлю, біля якої вже зібрався протест проти військового режиму та його злочинів.

Наразі британський уряд намагається врегулювати ситуацію та веде переговори як з усунутим послом, так і з його заступником.

Як пише BBC, міністр закордонних справ Британії засудив дії військового аташе та заступника посла М’янми, однак визнав зміни, за якими Кʼяу Звар Мінн більше не представляє свою країну. При цьому поліція біля посольства намагалась не дати дипломату повернутися в будівлю.

«Ми засуджуємо знущання військового режиму Мʼянми в Лондоні вчора, і я шаную Кʼяу Звар Мінна за його мужність. Велика Британія й надалі закликає припинити державний переворот та жахливе насильство та якомога швидше відновити демократію», — написав Рааб у Twitter.

Згідно з Віденською дипломатичною конвенцією, робота посла автоматично припиняється, щойно його уряд інформує про це країну перебування свого представника. Міністерство закордонних справ «вимушено прийняти це рішення», хоча за повідомленням джерел, знайомих із ситуацією, формального сповіщення про усунення посла від М’янми не було.

Усунутий посол заявляє, що співробітникам посольства погрожують «суворою карою», якщо вони не погодяться визнати новий режим генерала Мін Аун Хлайна і не будуть працювати за його вказівкою.

Ще в березні, засуджуючи військовий переворот, Кʼяу Звар Мінн зазначав, що «не зраджує свою країну» і стоїть на «компромісній» позиції. Новий уряд випустив заяву про те, що відкликав його додому, а він не послухався й лишився в Лондоні.

Зазначається, що за дипломатичною конвенцією уряд Британії не зможе вплинути на поновлення Кʼяу Звар Мінна на посаді. Це створює дилему — порушити правила і не погодитися зі змінами, або погодитися й бути звинуваченим у мовчазній згоді з владою військового режиму.