У ДУС назвали суму ремонту Офісу президента після акції на підтримку Стерненка

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У Державному управлінні справами повідомили, що на ремонт Офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка витратять 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит «Радіо Свобода».

«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи і прилеглої території адміністративного будинку — пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова, 11, становить 1 571 610 гривень», — пояснили там.

На очищення фасаду та мощення площі витратили трохи понад 297 тисячі гривень, на ремонт вікон — 85 тисяч, а на додаткові витрати — 30 тисяч. Найбільше в ДУС заплатили за ремонт дев’яти дверей — 1,16 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомляли, що за попередніми оцінками вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 мільйонів гривень. Але ця сума ще не кінцева і може зрости.