ВООЗ: Зв’язок між щепленням вакциною AstraZeneca і тромбозом ймовірний, однак не підтверджений

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Причинно-наслідковий зв’язок між вакциною AstraZeneca-Oxford і утворенням тромбів ймовірний, однак не підтверджений — таку заяву зробила консультативна група з безпечності вакцин Всесвітньої організації охорони здоров’я. Раніше регулятор лікарських засобів Євросоюзу підтвердив, що такий зв’язок існує.

Про це повідомляє Reuters.

Незалежні експерти оглянули глобальні дані щодо побічного ефекту від вакцинації та зазначили, потрібні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти можливий зв’язок тромбозу з вакцинацією та ймовірні фактори ризику.

«Важливо зазначити, що, незважаючи на занепокоєність, дане явище дуже рідкісне, з невеликою кількістю випадків серед майже 200 млн людей в усьому світі, що отримали вакцину від коронавірусу AstraZeneca», — йдеться в повідомленні консультативної групи ВООЗ.

При цьому регулятор медичних засобів Швеції заявив, що переваги вакцини AstraZeneca-Oxford значно перевищують можливі ризики побічних ефектів, передає Reuters.

У березні Швеція стала однією з низки країн Європи, що призупинили використання вакцини AstraZeneca-Oxford через повідомлення про тромбоз у щеплених, однак пізніше відновила її для осіб, старших за 65 років. Зокрема Німеччина відновила щеплення цією розробкою для людей від 60 років.

«Ми стоїмо на позиції, що вигоди переважають над ризиками», — заявили в шведському Агентстві з медичних продуктів.

У цей час, як передає Reuters, комітет з вакцинації Великої Британії заявив, що тим, хто отримав першу дозу розробки AstraZeneca-Oxford, слід згідно з графіком отримати й другу, незалежно від обмежень, поширених на молодих людей.