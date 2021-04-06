Глава ОАСК Вовк назвав затримання брата з хабарем «зведенням рахунків» та «помстою»

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Facebook / Павло Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вважає сьогоднішні обшуки в ОАСК «провокацією» з боку Національного антикорупційного бюро і назвав їх «помстою».

Про це суддя написав на своїй сторінці у Facebook.

«У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом. Переконаний, що, як і у всіх попередніх «гучних» справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи», — запевнив Вовк.

За словами голови ОАСК, зараз суд працює в штатному режимі.

Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.

«Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають імʼя мого брата. Його, очевидно, просто використовують як «видатковий матеріал» для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того», — наголосив він.