НАБУ: Судові експерти занизили вартість елітної квартири дружини посадовця СБУ Іллі Вітюка

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СБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. За даними слідства, вони навмисно занизили вартість квартири дружини високопосадовця СБУ майже на 10 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Бюро не вказує імені посадовця СБУ, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ бригадного генерала Іллю Вітюка.

У грудні 2023 року дружина посадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн, однак у договорі її вартість зазначили як 12,8 млн грн.

У квітні 2024 року адвокат подружжя ініціював експертизу в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Через місяць комісія визначила ринкову вартість квартири у 12,3 млн грн — на 9,3 млн грн менше за фактичну. Як стверджують НАБУ та САП, експерти використали для порівняння нерелевантні об’єкти нерухомості. Цей висновок захист надалі використовував як доказ у НАЗК, НАБУ та суді.

У травні 2024 року детективи НАБУ призначили ще одну експертизу в межах розслідування придбання квартири. 11 листопада вони відкликали її та попросили повернути матеріали без виконання.

Однак експерти продовжили дослідження та обмежили вартість об’єктів для порівняння сумою $2 500–2 600 за квадратний метр, хоча ринкова ціна становила близько $3 000. Водночас вони обирали найдешевші пропозиції — від $1 550 за квадратний метр — та ігнорували інші аналоги.

На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада — до того, як детектив відкликав експертизу. Копію документа детективи отримали не від інституту, а від адвоката Вітюка.

У НАБУ наголошують, що створення незалежної експертної установи при Бюро допомогло б зменшити корупційні ризики, захистити експертів від зовнішнього тиску та підвищити ефективність розслідування справ про топкорупцію.

Справа Іллі Вітюка

«Слідство.Інфо» у квітні 2024 року оприлюднило розслідування про те, що дружина Вітюка в грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» заявляло, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Євгенвю Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

9 квітня 2024 року голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків. А 1 травня 2024 року президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

У вересні того ж року НАЗК не підтвердило незаконне збагачення Вітюка. Тоді в Агентстві сказали, що ціна майна, яким володіють Вітюк та його родина, не перевищує прожиткового мінімуму в п’ятсот і більше разів. Активісти та медіа звинувачували НАЗК у поверхневому аналізі способу життя Вітюка. Агенція відповіла, що діяла в межах закону і що вони не можуть перевіряти фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки — цим мають займатись правоохоронні органи.

Попри це НАБУ через рік оголосило підозру Вітюку в недостовірному декларуванні. Його взяли під варту, але згодом звільнили під заставу.