WSJ: Сенатори США запропонували Зеленському припинити удари по енергетиці РФ на сто днів в обмін на розширення Starlink

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Американські сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для українських військових приблизно на 300 кілометрів углиб Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

З такою пропозицією до президента Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.

За задумом американських законодавців, розширення роботи Starlink дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.

Джерела WSJ кажуть, що Зеленський погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.

Що було далі

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Україна погодилася і до 15 жовтня не била по російській нафтопереробці. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

При цьому в обох випадках Україна не отримала попередження від партнерів про заплановані удари балістикою. Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, уночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їхнє використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент.

Reuters писало, що наказ обмежити роботу Starshield для України надійшов саме із Білого дому. Але там назвали інцидент «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ.